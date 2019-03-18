Тоттенхэм назвал новую цену на Эриксена, которая может сделать его самым дорогим игроком мира

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен может замахнуться на звание самого дорогого игрока мира.

Руководство Тоттенхэма допускает возможность продажи Кристиана Эриксена во время летнего трансферного окна, сообщает Daily Express.

Тоттенхэм готов продать Эриксена, чтобы купить 5 новых игроков

"Шпоры" понимают важность датчанина для лондонского клуба, поэтому его трансфер оценивается в огромные 233 млн евро.

Это беспрецедентная сумма в истории футбола, поскольку самым дорогим переходом на данный момент является трансфер Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.

Действующий контракт 27-летнего хава с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне АПЛ Эриксен провел 27 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 9-ю ассистами.

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