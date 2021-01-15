Полузащитник "шпор", права на которого принадлежат Реалу, может по окончании сезона вернуться в расположение мадридцев.

Реал смирился с возвращением Бейла – план мадридцев провалился

Как сообщает The Times, Бейл не впечатлил Тоттенхэм, а потому клуб пока не настроен на продолжение арендного соглашения или выкуп 31-летней звезды. Его контракт с Реалом действует до лета 2022 года.

Напомним, Гарет Бейл перебрался на Туманный Альбион в сентябре 2020-го. Игрок сборной Уэльса в целом провел 12 матчей в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 3 гола, однако недавно травмировался.

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