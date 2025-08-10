Тоттенхэму пришлось выйти на трансферный рынок, чтобы найти игрока, способного заменить Джеймса Мэддисона, который выбыл до конца сезона с травмой крестообразных связок. Наиболее вероятным кандидатом на переход в “шпоры” является Эберечи Эзе, сообщает Fichajes.

Тоттенхэм теряет своего лидера – разрыв связки и минус сезон

Кристал Пэлас не собирается продавать 27-летнего лидера команды за менее чем 65 миллионов фунтов стерлингов и уже отклонял предложения других клубов по англичанину. За игроком также активно следит Арсенал.

Более дешевой альтернативой для Тоттенхэма может стать Харви Эллиот из Ливерпуля, который оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Но "красные" также настаивают на пункте об обратном выкупе 22-летнего таланта.

Напомним, что Эзе выступает за Кристал Пэлас с 2020 года после перехода из КПР за почти 18 млн евро. Контракт игрока с "орлами" действует до лета 2027 года.

Бавария выиграла у Тоттенхэма – Кейн не забил пенальти, который "привез" Палинья