Тоттенхэм является главным фаворитом на вратаря Бернли Ника Поупа, сообщает Goal.

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Тренерский штаб "шпор" считает 28-летнего голкипера достойной заменой ветерана лондонцев Уго Льориса, контракт которого рассчитан до лета 2022-го. Конкуренцию Тоттенехему в трансферной гонке за Ником составят Ливерпуль и Вест Хэм.

В нынешнем сезоне АПЛ Поуп провел 22 матча, в которых пропустил 24 мяча. Также вратарь Бернли уже имеет опыт выступлений за сборную Англии – 4 "сухих" поединка из 4-х.

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