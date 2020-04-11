Тоттенхэм нашел замену для защитника, который не устраивает Моуринью

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью хочет начать перестройку команды с линии защиты.

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Тоттенхэм наказал Моуринью за дерзкое нарушение карантина

Тоттенхэм готов предложить контракт защитнику ПСЖ Тома Менье, который летом может стать свободным агентом. Дисциплинированный и трудолюбивый бельгиец импонирует Моуринью значительно больше, чем авантюрный Орье. Тоттенхэму придется выдержать конкуренцию со стороны Боруссии Дортмунд, у которой также есть свои планы относительно игрока ПСЖ.

Добавим, что Менье провел 27 матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.

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