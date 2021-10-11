Испанец вскоре может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Fichajes.

Ливерпуль положил глаз на звездочку сборной Бельгии

Мората стал новым фаворитом боссов лондонцев во главе с бывшим менеджером Юве Фабио Паратичи. Нападающий защищает цвета "Старой синьоры" на правах аренды с опцией выкупа. Контракт воспитанника мадридского Реала принадлежит соседям "сливочных" – Атлетико. Двухлетняя аренда форварда обошлась туринцам в 20 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Альваро Мората провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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