Приоритетным кандидатом для "шпор" стал Нуну Эшпириту Санту, информирует ВВС Sport.

Моуринью объяснил свои провалы в Тоттенхэме и Манчестер Юнайтед – в Роме такое случиться не должно

Переговоры Тоттенхэма с Паулу Фонсекой и Дженнаро Гаттузо не закончились успехом, а до начала летней подготовки осталось мало времени. Нуну также находится в поисках работы после разрыва контракта с Вулверхэмптоном. Переговоры должны начаться в ближайшее время, чтобы португалец успел сформировать план межсезонья и познакомиться с командой.

Добавим, что Тоттенхэм завершил прошлый сезон на седьмой строчке АПЛ, гарантировав себе Лигу конференций.

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