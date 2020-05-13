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Тоттенхэм нашел альтернативу Кейну в Серии А

22:09 37 Читати українською
Тоттенхэм нашел альтернативу Кейну в Серии А
Чиро Иммобиле / LaPresse

Лондонский Тоттенхэм заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Италии Чиро Иммобиле. Форвард защищает цвета римского Лацио.

30-летний нападающий стал трансферной целью "шпор", сообщает Football.London.

Лацио нашел способ удержать Иммобиле

На Туманном Альбионе Иммобиле может стать заменой Харри Кейну. Лидер Тоттенхэма продолжает восстановление от очередной травмы, а в летнее трансферное окно вообще может покинуть команду. Переход Иммобиле обойдется "шпорам" минимум в 40 млн евро. Конкуренцию команде Жозе Моуринью в борьбе за форварда Лацио попытается составить Эвертон.

В нынешнем сезоне Чиро Иммобиле провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей.

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