Тоттенхэм наказал Моуринью за дерзкое нарушение карантина

Тайные тренировки Жозе Моуринью с игроками Тоттенхэма не осталось без реакции клуба.

Португалец получил выговор от руководства за пренебрежение правилами безопасности, информирует Telegraph.

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Игроки и тренерский штаб "шпор" получили четкое указание оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости. Но Моуринью устроил импровизированые тренировки в парке, к которым присоединились Ндомбеле, Санчес и Сессеньон. Нарушители придерживались необходимой дистанции друг от друга, но Тоттенхэм решил, что такие занятия не оправданы и слишком рискованные в условиях масового распространения вируса.

Напомним, "шпоры" проводили свой последний матч почти месяц назад – поражение 0:3 в 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

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