"Шпоры" ведут переговоры с 47-летним специалистом, сообщает Sky Sports.

Тоттенхэм представил новую "ослепительную" форму

Мартинес поделился со своим окружением планами вернуться к клубной работе после Евро-2020. Для Тоттенхэма испанец – приоритетный кандидат. Тренер имеет большой опыт работы на Туманном Альбионе. Он работал со Суонси, Уиганом и Эвертоном перед назначением в сборную Бельгии в 2016 году. Альтернативными вариантами на должность наставника лондонцев для боссов "шпор" являются экс-тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник и коуч Брайтона Грэм Поттер.

Напомним, что Тоттенхэм завершал сезон 2020/21 под руководством 29-летнего Райана Мейсона. Лондонцы заняли 7-е место в АПЛ и сыграют в Лиге конференций.

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