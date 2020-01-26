Тоттенхэм нацелился на трансфер соперника сборной Украины

Тоттенхэм может оформить переход нападающего ПСВ Стевена Бергвейна до конца трансферного окна.

Нападающий надеется перебраться в более статусный чемпионат, информирует Telegraaf.

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Бергвейн открыто заявил руководству ПСВ о желании покинуть клуб, поэтому главный тренер "фермеров" Эрнест Фабер оставил форварда вне заявки на матч 20 тура Эредивизи против Твенте. Именно Тоттенхэм стал главным претендентом на 22-летнего нидерландца. Контракт Бергвейна с эйндховенцами рассчитан до лета 2023, в сезоне 2019/20 он отличился 5 голами в 16 матчах.

К слову, звезда ПСВ является основным игроком в сборной Нидерландов, которая будет играть против Украины на групповом этапе Евро-2020.

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