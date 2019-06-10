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Тоттенхэм нацелился на Сакая из Марселя

22:32 23 Читати українською
Тоттенхэм нацелился на Сакая из Марселя
Хироки Сакай / ФК Марсель

Правый латераль Марселя Хироки Сакай может перейти в Тоттенхэм.

Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику сборной Японии Хироки Сакаю, сообщает Sky Sports.

Роуз заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон

Латераль был одним из героев Марселя в сезоне 2017/18, когда "провансальцы" дошли до финала Лиги Европы, где уступили Атлетико (0:3). В сезоне 2018/19 Олимпик занял 5 место в турнирной таблице Лиги 1.

Тоттенхэм завершил сезон на 4 позиции в АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов, где не сумел победить Ливерпуль (0:2).

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