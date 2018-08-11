Тоттенхэм на выезде переиграл Ньюкасл

В матче 1 тура АПЛ Тоттенхэм не без труда одолел Ньюкасл на выезде. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Команды начали матч без раскачки и уже на 11 минуте счет стал 1: 1. Первыми забили "шпоры": Эриксен навесил с углового в центр штрафной, Санчес переправил головой на дальнюю штангу, где Вертонген также головой переправил мяч в ворота. Дубравка отбил мяч, но уже тогда, когда он полностью пересек линию ворот. Через 3 минуты Хоселу также головой замкнул навес Ритчи с правого фланга.

Тоттенхэм стал первым клубом, который провел лето без трансферов

Ничейный счет держался недолго. Орье классно навесил в район дальней штанги и Алли (как ни странно, но также головой) переправил мяч в дальний угол ворот. После того продолжалось небольшое затишье, а вот ближе к концу тайма Санчес после подачи с углового пробил чуть мимо ворот.

В начале второй половины Ньюкасл имел возможность во второй раз сравнять счет в матче: Диаме получил мяч в штрафной и мощно пробил метров с 14, но штанга спасла Тоттенхэм. Классный момент имел Кеннеди, но Льорис выбил мяч из-под него. Тоттенхэм ответил на это ударом с лету Сиссоко после прострел Дэвиса, однако Дубравка фантастическим образом среагировал и забрал мяч в руки. Ньюкасл больше атаковал, так как нужно было отыгрываться, опасные моменты были у Переса и Рондона. Однако "шпоры" так и не дали пробить Льориса до конца матча и одержали победу в первом матче нового сезона.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Хоселу, 11 – Вертонген, 8, Алли, 18