В рамках 8-го тура АПЛ Вест Бромвич в родных стенах уступил Тоттенхэму. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 8-й тур

Вест Бромвич – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Кейн, 88

Лестер Сити – Вулверхэмптон – начало в 16:00

Арсенал – Астон Вилла – начало в 21:15

Игровой день начинал поединок Вест Бромвич – Тоттенхэм. "Шпоры" в случае победы опережали Саутгемптон на одно очко и выходили на первое место турнирной таблицы. Первый тайм встречи был безголевым и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – обе команды имели множество моментов, но забить никак не удавалось. На 71-й Карлан Грант мог вывести хозяев вперед, но его удар из пределов штрафной в практически пустые ворота пролетел мимо правой стойки. Уже на последних минутах основного времени Догерти навесил в штрафную, а Кейн головой направил мяч в ворота. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "шпор" – 0:1.

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