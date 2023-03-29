Несколько дней назад "шпоры" договорились о досрочном прекращении сотрудничества с Антонио Конте. Итальянский специалист решил, чтобы больше не в состоянии соответствующим образом выполнять свою работу. Учитывая результаты, руководство не мешало тренеру.

Тоттенхэм официально уволил Конте и объявил нового тренера до конца сезона

Пока с командой работает временный наставник, а клуб сосредоточился над поиском достойной замены для Конте. Процесс возглавлял директор по футболу Фабио Паратичи, но Тоттенхэм потерял и этого специалиста. Дело в том, что ФИФА расширила дисквалификацию итальянца за пределы Апеннин. В течение 30 месяцев он не может заниматься профессиональной деятельностью в футболе, сообщает The Guardian.

Напомним, что Паратичи получил наказание в рамках расследования правонарушений Ювентуса, где он работал ранее. Итальянская федерация попросила распространить дисквалификацию за пределы страны, а ФИФА поддержала это предложение. И Ювентус, и Паратичи не признали себя виновными и подали апелляцию.

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