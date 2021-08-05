Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может наконец сменить клубную прописку.

Коутинью может стать игроком Тоттенхэма, но если "шпоры" продадут Харри Кейна, сообщает Mundo Deportivo.

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Тоттенхэм может выручить за Кейна от 150 до 180 млн евро, поэтому, кроме бразильца, планирует подписать еще несколько игроков, чтобы усилить некоторые позиции. Отмечается, что агент Коутиньо, Киа Джурабчиан, уже контактировал с боссами "шпор".

К слову, Коутиньо провел 14 матчей в составе Барселоны в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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