Португалец не смог завоевать место в составе Тоттенхэма, и может покинуть команду еще до завершения арендного соглашения.

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По информации A Bola, Бенфика уже договорилась о возврате Фернандеса в свой состав. Отметим, что Тоттенхэм имел право выкупа за 46 млн фунтов, а арендная сделка рассчитана на 18 месяцев.

Напомним, Жедсон присоединился к "шпорам" в январе 2020 года, и провел лишь в 13 матчах за это время. В текущем сезоне Фернандес провел лишь 63 минут на поле.

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