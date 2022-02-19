"Это была безумная игра. Мы так много работали. Во втором тайме мы долго вели 2:1. Увидеть назначенный пенальти было больно, но надо отдать должное ребятам за то, что они создали еще один голевой момент в конце.

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Нам нужно было найти способ вернуть наш сезон в правильное русло. Результат, который мы сегодня получили, действительно особенный. Забивать голы было приятно. Мы играли отлично.

У нас высокие ожидания, и мы в таком положении, когда действительно можем бороться за четверку лучших. Сегодняшняя игра показала, что мы можем сражаться до конца. Надеюсь, что мы сможем использовать это как импульс для продвижения вперед", – цитирует Кейна BBC Sport.

После 26 туров Тоттенхэм располагается на 7-й строчке, но у подопечных Конте еще есть три матча в запасе.

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