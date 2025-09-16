Перед стартом Лиги чемпионов Тоттенхэм разгромил Вест Хэм (3:0), тогда как Вильярреал уступил Атлетико (0:2), поэтому команды подходили к сегодняшнему матчу в совершенно разных настроениях.

Уже на 4-й минуте игра пошла совсем не по плану для Вильярреала. Игроки Тоттенхэма разыграли быструю атаку, и Бергвалль пробил из не совсем удобной позиции. Мяч попал прямо в руки вратарю, но ... тот упустил его, и мяч закатился в сетку – 1:0!

Еще до перерыва на поле возник спорный момент. Казалось, что Папе Гуйе сыграл рукой в штрафной площадке, арбитр решил проверить эпизод, но после просмотра VAR пенальти не назначили.

Во втором тайме первыми могли отличиться испанцы, однако не хватило ширины ворот. До конца поединка ни одна из команд, несмотря на все попытки, не сумела изменить счет. Поэтому в Лондоне матч завершился победой Тоттенхэма, и "шпоры" записали в свой актив первые очки.

