Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Тоттенхэм и Манчестер Сити объявили стартовые составы на центральную битву 10-го тура чемпионата Англии 2018/19. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию матча.
Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 22:00. Игра состоится на Уэмбли. Перед отчетной встречей Тоттенхэм занимает пятое место (21 балл), а Манчестер Сити идет третьим (23), отставая от лидера Ливерпуля на 3 очка. Отметим, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко во второй раз подряд не попал даже в заявку на игру команды Гвардиолы.
Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 10 тура АПЛ
Тоттенхэм: Льорис (к) – Трипье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис – Дайер, Дембеле, Сиссоко – Ламела, Кейн, Лукас Моура
Запасные: Гаццанига, Орье, Уокер-Питерс, Уинкс, Деле Алли, Эриксен, Сон
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Давид Силва (К), Марез – Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг
Запасные: Мурич, Компани, Де Брюйне, Сане, Отаменди, Жезус, Фоден
Тоттенхэм – Манчестер Сити: стартовые составы на матч АПЛ
Тоттенхэм – Манчестер Сити: газон Уэмбли снова в ужасном состоянии