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Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

29 октября 21:58 520 Читати українською
Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ
Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 29.10.2018 – АПЛ 2018/19

Тоттенхэм и Манчестер Сити объявили стартовые составы на центральную битву 10-го тура чемпионата Англии 2018/19. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию матча.

Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 22:00. Игра состоится на Уэмбли. Перед отчетной встречей Тоттенхэм занимает пятое место (21 балл), а Манчестер Сити идет третьим (23), отставая от лидера Ливерпуля на 3 очка. Отметим, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко во второй раз подряд не попал даже в заявку на игру команды Гвардиолы.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 10 тура АПЛ

Тоттенхэм: Льорис (к) – Трипье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис – Дайер, Дембеле, Сиссоко – Ламела, Кейн, Лукас Моура

Запасные: Гаццанига, Орье, Уокер-Питерс, Уинкс, Деле Алли, Эриксен, Сон

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Давид Силва (К), Марез – Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Запасные: Мурич, Компани, Де Брюйне, Сане, Отаменди, Жезус, Фоден

Тоттенхэм – Манчестер Сити: стартовые составы на матч АПЛ

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Тоттенхэм - Манчестер Сити: Понедельник 29 октября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Сити
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Англия Тоттенхэм - Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити
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