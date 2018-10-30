Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Тоттенхэм и Манчестер Сити объявили стартовые составы на центральную битву 10-го тура чемпионата Англии 2018/19. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию матча.

Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 22:00. Игра состоится на Уэмбли. Перед отчетной встречей Тоттенхэм занимает пятое место (21 балл), а Манчестер Сити идет третьим (23), отставая от лидера Ливерпуля на 3 очка. Отметим, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко во второй раз подряд не попал даже в заявку на игру команды Гвардиолы.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 10 тура АПЛ

Тоттенхэм: Льорис (к) – Трипье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис – Дайер, Дембеле, Сиссоко – Ламела, Кейн, Лукас Моура

Запасные: Гаццанига, Орье, Уокер-Питерс, Уинкс, Деле Алли, Эриксен, Сон

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Давид Силва (К), Марез – Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Запасные: Мурич, Компани, Де Брюйне, Сане, Отаменди, Жезус, Фоден

Тоттенхэм – Манчестер Сити: стартовые составы на матч АПЛ How we line-up at Wembley tonight ️



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Kompany, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus, Foden



Presented by @HAYSWorldwide #TOTMCI #mancity pic.twitter.com/Mv7cFBogvo — Manchester City (@ManCity) 29 жовтня 2018 р.

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