Манчестер Сити переиграл Тоттенхэм на экстремальном поле и установил уникальный рекорд АПЛ

Тоттенхэм принимал Манчестер Сити в центральной битве 10-го тура чемпионата Англии 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм - Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Игра проходила на Уэмбли. Перед отчетной встречей Тоттенхэм занимал пятое место (21 балл), а Ман Сити шел третьим (23), отставая от лидера Ливерпуля на 3 очка.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Команды недолго привыкали к ужасному поля, по которому на днях прошлись игроки в американский футбол. Уже на 6-й минуте Сити повел в счете. Эдерсон пасом со своей вратарской нашел Стерлинга перед чужой штрафной, тот простым финтом обошел защитника и отдал на Мареза в центр – Рияд пробивал уже в пустые ворота. Кейн попытался перебросить кипера гостей почти идеальным дальним ударом, но не хватило точности.

После короткой паузы Сиссоко получил миллион возможностей в штрафной Манчестер Сити, но ни на удар не решился, ни прострел а-ля Стерлинг не выполнил, а просто отдал мяч сопернику. Марез снова мог отличиться, однако Льорис перевел его мощный удар с близкого расстояния в штангу. Еще один роскошный момент упустил Кейн. Ламела идеально выложил круглого на блюдечке для Харри, но форвард сборной Англии так пробросил мяч, что к нему быстрее добежал вратарь. В итоге Сити закономерно выиграл первый тайм: в 4 раза больше ударов (8:2), в 3 раза более прицельно (3:1) и 58% владения мячом.

На 55-й минуте Манчестер Сити провел дерзкую атаку, когда мяч катали во вратарской "шпор", но Стерлинг не смог прошить вратаря. Агуэро дважды подряд испытал на прочность Льориса, но и с близкого, и с дальнего расстояния также не сумел этого сделать. Следующий момент команды создали аж на 80-й. Марез подарил сопернику суператаку на своей половине. Дели Алли идеальным пасом вывел Ламелу на ворота, однако аргентинец удивительным образом пробил выше. Не исключено, что именно картофельное поле помешало сравнять счет.

Нервные последние минуты не принесли ничего примечательного. Сити тянул время, а команда Почеттино ничего не смогла сделать. Тоттенхэм остается на 5-й строчке. Манчестер Сити возвращается на первое место, хотя у Ливерпуля такое же количество очков. Команда Гвардиолы - первая в истории АПЛ не из Лондона, которая выиграла 5 подряд выездных матчей в столице Англии.

Англия. АПЛ, 10 тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Марез, 6