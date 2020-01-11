Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1 – видео гола и обзор матча

Тоттенхэм уступил Ливерпулю в 22 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм – Ливерпуль.

Ливерпуль продолжил свое победное шествие в АПЛ. На этот раз команде Юргена Клоппа хватило всего одного гола, чтобы набрать очередные три очка. Героем ключевого эпизода стал Роберто Фирмино.

Ливерпуль удержал тяжелую победу над Тоттенхэмом и оторвался на 16 очков на вершине АПЛ

Таким образом Ливерпуль отстоял минимальную победу над Тоттенхэмом, набрал 61 очко и на 16 пунктов оторвался от преследователей. "Шпоры" остались на 8 месте – 30 баллов.