Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было

"Шпоры" принимали мерсисайдцев в центральном матче 22 тура АПЛ. Лидер первенства вновь доказал свой класс и победил – 0:1.
Матч Тоттенхэм – Ливерпуль начался в 19:30 по киевскому времени и завершился победой команды Юргена Клоппа – 0:1.
Ливерпуль удержал тяжелую победу над Тоттенхэмом и оторвался на 16 очков на вершине АПЛ
Стартовые составы
Тоттенхэм: Гассанига – Танганга, Санчес, Алдервейрельд – Орье, Уинкс, Эриксен, Роуз – Алли, Моура, Сон.
Запасные: Ворм, Вертонген, Сессеньон, Дайер, Скипп, Ламела, Ло Челсо.
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Минамино, Лаллана, Шакири, Ориджи, Филлипс, Уильямс.
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