toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было

11 января 19:20 954 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было
Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча

"Шпоры" принимали мерсисайдцев в центральном матче 22 тура АПЛ. Лидер первенства вновь доказал свой класс и победил – 0:1.

 
Роберто Фирмино 37’
37’ Роберто Фирмино

Матч Тоттенхэм – Ливерпуль начался в 19:30 по киевскому времени и завершился победой команды Юргена Клоппа – 0:1.

Ливерпуль удержал тяжелую победу над Тоттенхэмом и оторвался на 16 очков на вершине АПЛ

Стартовые составы

Тоттенхэм: Гассанига – Танганга, Санчес, Алдервейрельд – Орье, Уинкс, Эриксен, Роуз – Алли, Моура, Сон.

Запасные: Ворм, Вертонген, Сессеньон, Дайер, Скипп, Ламела, Ло Челсо.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Минамино, Лаллана, Шакири, Ориджи, Филлипс, Уильямс.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Главное Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
2
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук