Тоттенхэм разгромил Вест Хэм в четвертом туре АПЛ. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Тоттенхэм довольно неплохо стартовал в АПЛ, выиграв два матча из трех. Вест Хэм наоборот имел лишь одну победу.

Первый тайм между командами выдался не зрелищным. Моменты обоих можно было пересчитать по пальцам. После перерыва Тоттенхэм сумел забить первый гол. Хави Симонс оформил дебютный ассист, подав удачно угловой. Помогло "шпорам" разбить Вест Хэм удаление Соучека, который въехал сопернику шипами в ногу. Спустя три минуты после инцидента Тоттенхэм удвоил преимущество. Кристиан Ромеро Длинной передачей почти через все поле нашел Бергвалля, который в касание переправил мяч в сетку головой. Лукас оформил в свой актив еще и ассист, отдав на Мики ван де Вена.

Тоттенхэм набрал девять баллов и занял вторую строчку в турнирной таблице. Вест Хэм находится в зоне вылета с тремя очками.

