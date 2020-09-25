Тоттенхэм автоматически пробился в следующий раунд Кубка английской лиги, сообщает издание Skysports.

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Напомним, поединок 3-го тура турнира между "шпорами" и Лейтон Ориент не состоялся из-за вспышки коронавируса в лагере представителя низшего дивизиона. Сначала игра была перенесена, но впоследствии руководство Лиги приняло решение не переигрывать матч, поскольку клуб-хозяин не выполнил своих обязательств по проведению поединка. Например, даже тесты на COVID-19 для соперника оплачивал Тоттенхэм.

Владелец Лейтон Ориент Найджел Трэвис остался недоволен таким решением предположив, что теперь многие сознательно не будут сдавать тесты, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

Таким образом, Тоттенхэм автоматически стал следующим соперником Челси. Лондонское дерби состоится во вторник, 29 сентября.

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