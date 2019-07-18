Тоттенхэм ищет замену Триппьеру – "шпоры" имеют две кандидатуры

Тоттенхэм продолжает поиски замены Кирану Триппьеру, который перешел в мадридский Атлетико.

Тоттенхэм две кандидатуры на замену Триппьеру, перешедшему в Атлетико, передает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По данным издания, "шпоры" рассматривают кандидатуры Эльсейда Хюсая из Наполи и Алессандро Флоренци из Ромы.

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Сообщается, что в ближайшее время Тоттенхэм обратится к итальянских клубам с запросом о трансфере футболистов.