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Тоттенхэм ищет замену Триппьеру – "шпоры" имеют две кандидатуры

13:34 63 Читати українською
Тоттенхэм ищет замену Триппьеру – "шпоры" имеют две кандидатуры
Алессандро Флоренци / FedeNerazzurra

Тоттенхэм продолжает поиски замены Кирану Триппьеру, который перешел в мадридский Атлетико.

Тоттенхэм две кандидатуры на замену Триппьеру, перешедшему в Атлетико, передает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Триппьер стал игроком Атлетико

По данным издания, "шпоры" рассматривают кандидатуры Эльсейда Хюсая из Наполи и Алессандро Флоренци из Ромы.

Тоттенхэм выставил на трансфер Роуза и еще 2-х игроков

Сообщается, что в ближайшее время Тоттенхэм обратится к итальянских клубам с запросом о трансфере футболистов.

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Теги
Англия Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци Киран Триппьер Киран Триппьер Эльсейд Хюсай Эльсейд Хюсай Тоттенхэм Тоттенхэм
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