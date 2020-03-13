Тоттенхэм и Вест Хэм требовали полной отмены АПЛ, – журналист

Некоторые клубы АПЛ настаивали на более радикальном решении проблемы коронавируса, чем временная остановка.

Тоттенхэм и Вест Хэм выдвинули предложение полностью отменить сезон 2019/20, информирует журналист Юэн Макенна.

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При таком сценарии результаты всех внутренних турниров были бы аннулированы, а команды имели бы четкую картину на будущее. Впрочем, большинство клубов настояли на временной остановке до 4 апреля и дальнейшем мониторинге ситуации.

К слову, пока Тоттенхэм занимает восьмую строчку АПЛ (41 очко), а Вест Хэм расположился неподалеку от зоны вылета – у Ярмоленко и компании 27 пунктов и 16 место.

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