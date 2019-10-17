Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед заинтересовались Закарией

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Денис Закария попал в сферу интересов сразу двух английских клубов – лондонского Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед.

Представители топ-6 английской Премьер-лиги присоединились к борьбе за молодого центрхава "жеребцов", сообщает Bild.

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По информации издания, Боруссия М готова отпустить Закарию за приличные отступные. Сумма трансфера должна составить не менее 50 млн евро. Восходящая звезда Бундеслиги имеет еще 3 года по контракту с Гладбахом.

В сезоне 2019/20 Денис Закария провел 7 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 1 мяч. Также им интересуются Бавария, дортмундская Боруссия и миланский Интер.

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