Тоттенхэм и Атлетико потерпели неудачи в попытках арендовать Пйонтека – Милан рассматривает только продажу

Нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек остается желанной целью для европейских грандов.

Тоттенхэм и Атлетико надеялись арендовать поляка до конца сезона, однако Милан отказал, сообщает Gazzetta dello Sport.

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"Россонери" рассматривают только полноценный трансфер за сумму около 28-30 млн евро. Пйонтек перестал попадать в основу команды после прихода Златана Ибрагимовича, поэтому руководство миланцев не рассчитывает на экс-игрока Дженоа в долгосрочной перспективе. Но Тоттенхэм надеется продолжить переговоры и все же найти компромисс с Миланом.

Пйонтек провел за итальянский клуб 19 матчей в сезоне 2019/20 и сумел отличиться 5 голами и одним ассистом.

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