toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Тоттенхэм и Атлетико потерпели неудачи в попытках арендовать Пйонтека – Милан рассматривает только продажу

12:43 59 Читати українською
Тоттенхэм и Атлетико потерпели неудачи в попытках арендовать Пйонтека – Милан рассматривает только продажу
Кшиштоф Пйонтек / Getty Images

Нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек остается желанной целью для европейских грандов.

Тоттенхэм и Атлетико надеялись арендовать поляка до конца сезона, однако Милан отказал, сообщает Gazzetta dello Sport.

Тоттенхэм попытается заменить травмированного Кейна экс-форвардом Реала

"Россонери" рассматривают только полноценный трансфер за сумму около 28-30 млн евро. Пйонтек перестал попадать в основу команды после прихода Златана Ибрагимовича, поэтому руководство миланцев не рассчитывает на экс-игрока Дженоа в долгосрочной перспективе. Но Тоттенхэм надеется продолжить переговоры и все же найти компромисс с Миланом.

Пйонтек провел за итальянский клуб 19 матчей в сезоне 2019/20 и сумел отличиться 5 голами и одним ассистом.

Милан может приобрести 2-й самый богатый миллиардер мира – он планирует трансферы Месси и Гвардиолы

blog_ava
Мбаппе повторил "руку Бога" Марадоны – арбитр не оценил находчивость француза
07:30
316
Теги
Англия Трансферы Испания Италия Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Тоттенхэм Тоттенхэм Милан Милан Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
27
мин
Вулверхэмптон
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук