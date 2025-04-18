Лига Европы УЕФА 2024/25, 1/4 финала, ответные матчи

Манчестер Юнайтед – Лион – 2:2 (первый матч – 2:2) ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОВЕРТАЙМ

Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1 – Толиссо, 71, Тальяфико, 78

Удаление: Толиссо, 89 (Лион)

Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхэм – 0:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Соланке, 43 (пен)

Атлетик – Рейнджерс – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Сансет, 45+4 (пен), Нико Уильямс, 80

Лацио – Буде-Глимт – 2:0 (первый матч – 0:2) ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОВЕРТАЙМ

Голы: Кастельянос, 21, Нослин, 90+3

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Манчестер Юнайтед после выездной ничьей с Лионом пытался шокировать "ткачей", причем еще до стартового свистка. Олд Траффорд встретил французов эффектным баннером с пиро-шоу, а поддержать "дьяволов" приехала сама Мадонна. Психическая атака сработала лишь частично – игра была относительно равной, у гостей возникали топ-моменты, но МЮ в первом тайме создал значительно больше.

Что наиболее важно, подопечные Рубена Аморима сумели оформить комфортное преимущество в счете. На 10-й минуте команда вышла вперед в красивой атаке с забросом ход Бруну и прострелом на Гарначо. Алекс на приеме пробросил двух защитников и выкатил под удар Угарте – португалец вколотил под дальнюю штангу. 1:0!

В компенсированное же время Далот зацепился за фантастическую диагональ Магуайра, поставил корпус Тальфико и мощно пробил из пределов штрафной. 2:0! Именно с этим счетом футболисты отправились на отдых – и именно этот счет держался до 70-х минут.

А потом МЮ потерял все, причем в довольно клоунском стиле. Лион отквитал один гол в результате стандарта на 71-й минуте – Йоро выбил подачу, однако в борьбе за подбор и дальнейшие скидки англичане трижды проиграли верховую дуэль. Толиссо наказал ударом головой с близкого расстояния. 2:1.

А на 78-й Фофана раскачал Далота и подал на дальнюю штангу. Мейтланд-Найлз пробил неудачно, но мяч полетел на противоположную стойку, откуда пробил Тальяфико. Онана выбил сферу уже с линии ворот, а Ляказетт на всякий случай добил. 2:2!

В конце основного времени гости остались в меньшинстве, однако это не помешало удержать ничью и перейти к овертаймам.

В параллельном матче тоже дошли до овертаймов. Лацио катастрофически сыграл в Норвегии, получив 0:2 от Буде-Глимта и чудом не потерпев разгрома – но в Риме начал камбэк уже на 21-й минуте. Исаксен влетел на правый край штрафной и прострелил вдоль вратарской, а Кастельянос замкнул. Осталось забить еще один гол.

Впрочем, это дело затянулось на всю встречу. "Адзурри" вели по ударам со счетом 25:7 и провели аж 64 касания в штрафной в основное время, но мяч не шел в сетку. Казалось, что скандинавы таки создадут сенсацию, однако на 3-й компенсированной Нослин во второй раз прошел российского голкипера Буде-Глимта. Лацио спасся от немедленного вылета, но для прорыва в полуфинал надо было провести еще 30 минут.

А вот в поединках Тоттенхэма и Атлетика было не так весело. В довольно равной встрече "шпоры" победили Айнтрахт, забив всего один гол – с пенальти в конце первого тайма. Первый матч завершился вничью, поэтому в 1/2 финала шагают англичане.

Атлетик в домашке с Рейнджерс тоже открыл счет с пенальти, который заработали в компенсированное время. Сансет ничего не выдумывал, мощно пробив в левый нижний – 1:0! Гостям из Глазго хватало одного гола до камбека, но его так и не произошло.

Вместо этого Нико Уильямс добил шотландцев, замкнув навес от Де Маркоса в конце второго тайма. 2:0!. После "нулей" на выезде Атлетик выходит в полуфинал Лиги Европы.

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