Тоттенхэм хочет уменьшить зарплату Почеттино – специалист был уволен пять месяцев назад

Руководство лондонского Тоттенхэма ищет пути оптимизации расходов в условиях пандемии коронавируса.

Президент Тоттенхэма Даниэль Леви обратился к экс-тренеру клуба Почеттино с просьбой согласиться на снижение зарплаты, сообщает Daily mail.

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Отмечается, что одним из условий увольнения аргентинца в ноябре 2019 было то, что "шпоры" продолжат выплачивать его зарплату до тех пор, пока он не трудоустроится в другом клубе. Годовой зароботок Почеттино в лондонском клубе составлял почти 10 млн евро. Подобное предложение получат и члены тренерского штаба аргентинца, которые были уволены вместе с ним.

К слову, Почеттино находится без работы с ноября прошлого года. До этого он в течение 6,5 лет работал с Тоттенхэмом, с которым достиг финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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