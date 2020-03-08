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Тоттенхэм хочет приобрести защитника Рейнджерс – он был в шаге от перехода в Динамо

07:30 67 Читати українською
Тоттенхэм хочет приобрести защитника Рейнджерс – он был в шаге от перехода в Динамо
Борна Баришич / Daily Mail

Лондонский клуб намерен усилиться защитником Рейнджерс Борной Баришичем.

Тоттенхэм готов выложить за 27-летнего футболиста 22 млн евро, информирует 90min. Универсальный защитник, который способный сыграть и в центре обороны, может заменить в составе "шпор" Яна Вертонгена, у которого летом заканчивается контракт.

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Напомним, что Баришич находился в шаге от перехода в киевское Динамо. Летом 2017 года хорват должен был переезжать в столицу Украины, но в последний момент "бело-синие" предпочли Йосипа Пиварича.

К слову, в текущем сезоне Баришич сыграл за Рейнджерс 35 матчей во всех турнирах, в его активе 2 гола.

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