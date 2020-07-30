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Тоттенхэм хочет приобрести лидера Порту

16:31 - Читати українською
Тоттенхэм хочет приобрести лидера Порту
Луис Диас / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм продолжает искать усиление в линию полузащиты.

В сферу интересов "шпор" попал молодой вингер Порту Луис Диас, сообщает Record. 23-летний полузащитник сборной Колумбии может стать игроком лондонцев уже этим летом. Жозе Моуринью лично заинтересован в этом переходе.

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Если Диас перейдет в лондонский клуб, то променяет Лигу чемпионов на Лигу Европы. За Порту он выступает с лета 2019-го и имеет действующий контракт до 2024-го. В этом сезоне молодой вингер провел 49 матчей во всех турнирах за команду Сержиу Консейсау, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

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Англия Трансферы Луис Луис Диас Тоттенхэм Тоттенхэм Порту Порту
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