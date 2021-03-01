В команде уже есть Серхио Регилон и Гарет Бейл, которым не нашлось места в тактических схемах Зинедина Зидана. Тоттенхэм не прочь добавить еще одного исполнителя, утверждает Daily Star.

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По информации издания, "шпоры" присоединились к борьбе за Лукаса Васкеса. У 29-летнего испанца летом заканчивается контракт, а по новому соглашению со своим воспитанником Реал никак не может прийти к согласию. Таким образом Мадрид рискует потерять игрока бесплатно.

К слову, в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Васкес провел за Королевский клуб 20 матчей, в которых успел забить 2 гола и отдать 3 результативные передачи.

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