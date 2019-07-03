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Тоттенхэм хочет обменять Алдервейрелда на звезду Ромы

18:53 50 Читати українською
Тоттенхэм хочет обменять Алдервейрелда на звезду Ромы
Тоби Алдервейрелд / Reuters

Лондонский Тоттенхэм продолжает поиски вариантов ради покупки полузащитника итальянской Ромы Николо Дзаньоло.

"Шпоры" готовы использовать Тоби Алдервейрелда в соглашении по переходу 20-летнего таланта, сообщает Daily Mail.

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Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино готов пожертвовать центрбэком, у которого через год заканчивается контракт, ради подписания Дзаньоло. Его актуальна трансферная стоимость – 25 млн фунтов, а "волки" как раз ищут усиление центра обороны после продажи в Наполи Костаса Маноласа. Кроме того, лондонцам придется дополнительно предложить Роме деньги.

В сезоне 2018/19 Алдервейрелд провел 50 матчей во всех турнирах. В то же время в активе Николо Дзаньоло 36 поединков, в которых он забил 6 голов.

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