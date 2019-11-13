Тоттенхэм хочет от меня избавиться, но я буду играть до конца контракта, – Роуз

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз отказывается покидать клуб в зимнее трансферное окно.

"Всем известно, что клуб хотел продать меня летом. Но я знаю, что тренер продолжает верить в меня, поэтому я намерен использовать любой шанс, чтобы снова играть за Тоттенхэм.

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Если вы услышите, что в январе я могу уйти, то не верьте. У меня контракт до лета 2021 и я намерен следующие 18 месяцев провести здесь", – поделился Роуз в комментарии Evening Standard.

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К слову, Роуз провел 11 матчей за Тоттенхэм в текущем сезоне, отметившись 2 ассистами.