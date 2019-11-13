Тоттенхэм хочет от меня избавиться, но я буду играть до конца контракта, – Роуз

Сборная Украины — 16:33 31
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Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Украина разгромила Эстонию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-19 – голы забивали юные звезды Динамо, Шахтера и КарпатСборная Украины — 16:07 129
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Украина – Эстония: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоТоварищеские матчи — 16:00 245
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Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикуєИталия — 12 нояб 1682
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"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованостіИнтервью — 12 нояб 994