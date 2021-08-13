"Шпоры" решили попрощаться с ивуарийцем, утверждает Sky Sports.

Тоттенхэм положил глаз на "короля овертаймов" из Испании

Лондонцы запланировали чистку в линии обороны. Орье стал первым кандидатом на продажу, поскольку сам ранее заявил намерения покинуть Тоттенхэм. Кроме того, клуб и защитник не пришли к согласию относительно вероятного выступления фулбека на Кубке африканских наций в январе.

К слову, в сезоне 2020/21 Серж Орье провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Четыре года назад Тоттенхэм отдал за него 25 млн евро.

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