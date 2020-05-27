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Тоттенхэм хочет арендовать Коутиньо

13:25 42 Читати українською
Тоттенхэм хочет арендовать Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо может снова оказаться на Туманном Альбионе.

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо, который на правах аренды защищает цвета Баварии, заинтересовал лондонский Тоттенхэм, сообщает издание Football Insider.

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Напомним, недавно мюнхенский клуб подтвердил, что не планирует воспользоваться правом выкупа Коутиньо у Барселоны – баварцы могли приобрести игрока за 120 млн евро, что стало бы трансферным рекордом немецкого гранда.

В то же время Тоттенхэм хотел бы усилить свой состав 27-летним бразильцем – "шпоры" пока не готовы на полноценный трансфер, однако согласны заключить арендное соглашение. При этом они готовы выплачивать игроку полную зарплату, которая составляет более 225 тыс. евро в неделю. К слову, в услугах футболиста заинтересованы также лондонские Арсенал и Челси.

В текущем сезоне Коутиньо провел за Баварию 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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Барселона Барселона Бавария Бавария Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Трансферы футбольные финансы Арсенал Арсенал Челси Челси Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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