Тоттенхэм хочет арендовать Коутиньо

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо может снова оказаться на Туманном Альбионе.

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо, который на правах аренды защищает цвета Баварии, заинтересовал лондонский Тоттенхэм, сообщает издание Football Insider.

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Напомним, недавно мюнхенский клуб подтвердил, что не планирует воспользоваться правом выкупа Коутиньо у Барселоны – баварцы могли приобрести игрока за 120 млн евро, что стало бы трансферным рекордом немецкого гранда.

В то же время Тоттенхэм хотел бы усилить свой состав 27-летним бразильцем – "шпоры" пока не готовы на полноценный трансфер, однако согласны заключить арендное соглашение. При этом они готовы выплачивать игроку полную зарплату, которая составляет более 225 тыс. евро в неделю. К слову, в услугах футболиста заинтересованы также лондонские Арсенал и Челси.

В текущем сезоне Коутиньо провел за Баварию 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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