Лондонский клуб начал переговоры по новому контракту звезды, информирует Football Insider.

Тоттенхэм может разорвать контракт с Роузом

Тоттенхэм предлагает соглашение на 5 лет со значительным повышением зарплаты – со 100 тысяч фунтов в неделю до 200-та. Сейчас у "шпор" столько получает только Кейн. Если Сон согласится на такое предложение, то за 5 лет заработает 52 млн фунтов. Действующий контракт корейца завершается в 2023 году.

Добавим, что Сон сверхмощно начал сезон 2020/21 – 7 голов и 2 ассиста в 5 матчах АПЛ. Именно он возглавляет гонку бомбардиров английского чемпионата.

Зустріч Ярмоленка та Зінченка, генуезький вояж Інтера перед Києвом, Рурське дербі як шанс для Шальке – топ-матчі вікенду