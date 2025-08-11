Тоттенхэм готовит 50 миллионов за звездного экс-партнера Довбика и Цыганкова – известен ответ Манчестер Сити
Вингер Манчестер Сити Савинью может перейти в состав победителей Лиги Европы.
Манчестер Сити может потерять бразильского вингера Савинью этим летом. Об этом сообщает The Athletic.
Реал готов своровать лидера Манчестер Сити – он не спешит продлевать контракт
Тоттенхэм уже начал переговоры с 21-летним игроком. "Горожане" не настаивают на продаже, но между клубами начались переговоры. Речь идет о сумме в примерно 50 млн евро. Пеп Гвардиола хотел бы, чтобы Савинью остался в команде, но не будет удерживать игрока, если он хочет уйти.
Напомним, что Савинью выступал за Жирону в сезоне 2023/24 вместе с Артемом Довбыком и Виктором Цыганковым, когда каталонская команда сенсационно заняла третье место в Ла Лиге.
Бавария выиграла у Тоттенхэма – Кейн не забил пенальти, который "привез" Палинья