Манчестер Сити может потерять бразильского вингера Савинью этим летом. Об этом сообщает The Athletic.

Тоттенхэм уже начал переговоры с 21-летним игроком. "Горожане" не настаивают на продаже, но между клубами начались переговоры. Речь идет о сумме в примерно 50 млн евро. Пеп Гвардиола хотел бы, чтобы Савинью остался в команде, но не будет удерживать игрока, если он хочет уйти.

Напомним, что Савинью выступал за Жирону в сезоне 2023/24 вместе с Артемом Довбыком и Виктором Цыганковым, когда каталонская команда сенсационно заняла третье место в Ла Лиге.

