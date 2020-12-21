Марсель Забитцер возглавляет список приоритетных трансферов Тоттенхэма, сообщает MundoDeportivo.

Моуринью контактировал с Модричем насчет возвращения в Тоттенхэм

На подписании 26-летнего форварда лично настаивает наставник "шпор" Жозе Моуринью. Лондонский клуб готов заплатить РБ Лепциг 50 млн евро за игрока. Действующий контракт Марселя с "быками" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Забитцер провел 9 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом. Марсель также основной силой атаки сборной Австрии, которая будет противостоять Украине на Евро-2020.

FIFA The Best 2020: Месси "определился" с новым клубом, унизил тер Штегена и получил нож в спину, а Роналду – лицемер?