Тоттенхэм готов заплатить солидную сумму за звезду РБ Лейпциг
Форвард РБ Лейпциг Марсель Забитцер получил шанс перебраться на Туманный Альбион.
Марсель Забитцер возглавляет список приоритетных трансферов Тоттенхэма, сообщает MundoDeportivo.
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На подписании 26-летнего форварда лично настаивает наставник "шпор" Жозе Моуринью. Лондонский клуб готов заплатить РБ Лепциг 50 млн евро за игрока. Действующий контракт Марселя с "быками" рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Забитцер провел 9 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом. Марсель также основной силой атаки сборной Австрии, которая будет противостоять Украине на Евро-2020.
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