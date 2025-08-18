Атакующий півзащитник Кристал Пэлас Эберечи Эзе уведомил свой клуб, что хочет присоединиться к Тоттенхэму этим летом.

Клуб АПЛ нашел замену мятежной звезде – ведутся переговоры с топ-бомбардиром

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, глава "шпор" Даниэль Леви связался со Стивом Пэришем из Кристал Пэлас относительно трансфера атакующего полузащитника. Тоттенхэм готов предложить фиксированную плату в размере 55 миллионов фунтов стерлингов плюс дополнительные 5 млн в качестве бонусов.

Напомним, что Эберечи Эзе присоединился к Кристал Пэлас в 2020 году. Всего он сыграл за "орлов" в 169 матчах, в которых забил 40 голов и отдал 28 ассистов. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

