"Блаугранас" открыты для предложений по французу. Одной из заинтересованных сторон является Тоттенхэм, информирует AS со ссылкой на Daily Star.

Барселона решительно настроена избавиться от Гризманна – французу ищут новый клуб после провала обмена на Сауля

"Шпоры" активно следят за развитием событий на Камп Ноу. Правда, клуб будет готов сделать предложение по трансферу Гризманна только в том случае, если Кейн все же покинет Лондон. Сейчас приоритетным вариантом продолжения карьеры Антуан считает Атлетико, за который уже выступал на протяжении 2014-2019 годов.

В прошлом сезоне за Барселону форвард провел 51 матч, забив 20 мячей и 13 раз ассистировав.

Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной