Тоттенхэм готов подписать Гризманна при одном условии
Форвард Барселоны Антуан Гризманн получил очередной вариант продолжения карьеры.
"Блаугранас" открыты для предложений по французу. Одной из заинтересованных сторон является Тоттенхэм, информирует AS со ссылкой на Daily Star.
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"Шпоры" активно следят за развитием событий на Камп Ноу. Правда, клуб будет готов сделать предложение по трансферу Гризманна только в том случае, если Кейн все же покинет Лондон. Сейчас приоритетным вариантом продолжения карьеры Антуан считает Атлетико, за который уже выступал на протяжении 2014-2019 годов.
В прошлом сезоне за Барселону форвард провел 51 матч, забив 20 мячей и 13 раз ассистировав.
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