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Тоттенхэм готов отпустить Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 млн фунтов

16:04 72 Читати українською
Тоттенхэм готов отпустить Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 млн фунтов
Тоби Алдервейрелд / Фото: Sky Sports

Бельгийский защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд может переехать на Олд Траффорд уже этим летом.

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд может сменить клуб этого трансферного окна.

29-летний игрок ранее не смог договориться с клубом о новом контракте, а "шпоры" не хотят отпускать бельгийца через год бесплатно. Лондонцы готовы продать Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

Сначала Тоттенхэм хотел выручить 75 млн, но с этой суммой переговоры заходят в тупик.

Ожидается, что окончательные переговоры будут проведены после ЧМ-2018, когда Тоби вернется из расположения сборной Бельгии.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд
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