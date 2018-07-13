Тоттенхэм готов отпустить Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 млн фунтов

Бельгийский защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд может переехать на Олд Траффорд уже этим летом.

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд может сменить клуб этого трансферного окна.

29-летний игрок ранее не смог договориться с клубом о новом контракте, а "шпоры" не хотят отпускать бельгийца через год бесплатно. Лондонцы готовы продать Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

Сначала Тоттенхэм хотел выручить 75 млн, но с этой суммой переговоры заходят в тупик.

Ожидается, что окончательные переговоры будут проведены после ЧМ-2018, когда Тоби вернется из расположения сборной Бельгии.

Ярмоленко провел первую тренировку с Вест Хэмом – Андрей порвал соцсети своим фото