Тоттенхэм готов оформить громкий трансфер – Симонс направляется в Лондон, известна сумма сделки
Полузащитник РБ Лейпциг Хави Симонс в ближайшее время перейдет в Тоттенхэм.
Тоттенхэм близок к завершению трансфера хавбека РБ Лейпциг Хави Симонса. Как информирует The Athletic, клубы согласовали трансфер на сумму 60 миллионов евро.
Персональные условия уже согласованы, а медосмотр игрок прошел в четверг. Осталось уладить последние детали его ухода из РБ Лейпциг, после чего соглашение будет официально подтверждено. Лондонцы рассчитывают на быстрый трансфер Симонса в команду Томаса Франка, которая нуждается в усилении после травмы Джеймса Мэддисона и неудачных попыток подписать Моргана Гиббса-Уайта и Эберечи Эзе.
К борьбе за футболиста этим летом также присоединялся Челси, а еще раньше интерес проявляла Бавария. Однако именно Тоттенхэм оказался самым решительным и готовым удовлетворить финансовые требования немецкой команды.
Симонс лишь в январе 2024 года перешел в РБ Лейпциг из ПСЖ за 50 миллионов евро. Тоттенхэм активно работает на трансферном рынке: этим летом клуб оформил переходы Мохаммеда Кудуса и Матиса Теля, а также аренду Жоау Палиньи.
