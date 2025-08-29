Тоттенхэм близок к завершению трансфера хавбека РБ Лейпциг Хави Симонса. Как информирует The Athletic, клубы согласовали трансфер на сумму 60 миллионов евро.

Персональные условия уже согласованы, а медосмотр игрок прошел в четверг. Осталось уладить последние детали его ухода из РБ Лейпциг, после чего соглашение будет официально подтверждено. Лондонцы рассчитывают на быстрый трансфер Симонса в команду Томаса Франка, которая нуждается в усилении после травмы Джеймса Мэддисона и неудачных попыток подписать Моргана Гиббса-Уайта и Эберечи Эзе.

К борьбе за футболиста этим летом также присоединялся Челси, а еще раньше интерес проявляла Бавария. Однако именно Тоттенхэм оказался самым решительным и готовым удовлетворить финансовые требования немецкой команды.

Симонс лишь в январе 2024 года перешел в РБ Лейпциг из ПСЖ за 50 миллионов евро. Тоттенхэм активно работает на трансферном рынке: этим летом клуб оформил переходы Мохаммеда Кудуса и Матиса Теля, а также аренду Жоау Палиньи.

