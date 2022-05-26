Несколько дней назад Тоттенхэм объявил об увеличении уставного капитала на 150 млн. фунтов. Журналисты The Athletic исследовали, как это отразится на жизнедеятельности лондонского клуба. Ожидается, что эти деньги будут потрачены на игроков.

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Компания ENIC, владеющая Тоттенхэмом, всего во второй раз прибегла к подобным действиям. Впервые это произошло еще в 2004 году. Тогда деньги тоже потратили на трансферы. Важно, что у лондонцев не будет проблем с фейр-плей из-за сравнительно небольшого зарплатного фонда и целенаправленного развития инфраструктуры.

Деньги на счета Тоттенхэма будут поступать до конца календарного года, но ничто не помешает тратить их уже летом. "Шпоры" опасаются, что Антонио Конте уйдет, если его не поддержать после выхода в ЛЧ. Неудивительно – итальянец даже из чемпионского Интера ушел. Именно итальянец будет принимать окончательные решения по трансфервам.

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Руководство Тоттенхэма уже запланировало встречу с Конте. 52-летний итальянец хочет подписать 6 новых футболистов. Также лондонцы выкупят Ромеро и Бентанкура – ​​только на это уйдет около 50 млн фунтов.