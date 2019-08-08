Тоттенхэм близок к двум громким трансферам

Лондонский Тоттенхэм в последний день трансферного окна готов оформить несколько переходов.

"Шпоры" близки к сделкам по Джованни Ло Чельсо и Райану Сессеньону, сообщает The Telegraph.

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За первого севильский Бетис получит 55 млн фунтов. Еще 10 млн будет предусмотрено в виде бонусов. В то же время Фулхэм может получить за своего главного таланта чуть больше 20 млн фунтов.

Переходы Ло Чельсо и Сессеньона могут свидетельствовать о близком уходе двух опытных исполнителей Тоттенхэма – Кристиана Эриксена, которым активно интересуется Манчестер Юнайтед, и Дэнни Роуза.

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