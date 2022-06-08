34-летний англичанин стал игроком "шпор". Он подписал контракт до лета 2024 года, сообщает пресс- служба клуба .

Тоттенхэм объявил о подписании Перишича – первый летний трансфер "шпор"

Фрейзер перебрался в Тоттенхэм на правах свободного агента, ведь его соглашение с Саутгемптоном завершилось. В кампании 2021/22 кипер провел 24 поединка за "святых", 4 из которых – на ноль, а в остальных пропустил 44 мяча.

Заметим, что Форстер за свою карьеру поиграл еще за Ньюкасл, Селтик, Норвич, Бристоль и Стокпорт. Имеет страж ворот в своем активе и 6 поединков за сборную Англии, последний раз вызывался к "трем львам" в марте этого года.