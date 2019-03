Тоттенхэм и Арсенал расписали скандальную ничью на Уэмбли

Тоттенхэм сыграл вничью с Арсеналом в матче 29 тура АПЛ (1:1). Счет и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Англия. Премьер-лига, 29 тур

Тоттенхэм – Арсенал – 1:1

Голы: Кейн, 74 (пен) – Рэмзи, 16

На 90-й минуте Обамеянг не реализовал пенальти

Команды начали на высоких скоростях, а первый опасный момент создали "канониры" уже через три минуты после начала игры. Оборона Тоттенхэма провалилась, пытаясь создать искусственный офсайд, Ляказетт получил мяч в чужой штрафной и сразу пробил – мимо. Чуть позже красиво сыграл Генрих Мхитарян, который обманным движением посадил на "пятую точку" защитника "шпор", но ошибся с очень тонкой передачей на Ляказетта.

Арсенал острее провел стартовый отрезок и заслуженно открыл счет на 16-й минуте. Аарон Рэмзи, который уже в июне станет игроком Ювентуса, блестяще завершил быструю контратаку гостей. Тоттенхэм потерял мяч перед штрафной "пушкарей", Ляказетт выполнил мгновенный пас на ход Рэмзи, а тот, сделав рывок от собственной половины поля, технично обыграл Льориса и направил мяч в пустые ворота. Брависсимо!

После пропущенного мяча Тоттенхэм начал действовать значительно активнее и регулярно создавал опасность у ворот Лено. На 24-й минуте Кейн замкнул головой в дальний угол навесную передачу с правого фланга, однако лайнсмен зафиксировал офсайд. В этом эпизоде сразу несколько игроков "шпор" оказались за линией мяча, поэтому бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором приняла вполне справедливо решение.

С середины первого тайма подопечные Почеттино имели преимущество во владении мячом (65% на 35%), превзойдя соперника также по количеству ударов более чем в два раза (7:3). Однако перед свистком на перерыв могли забить как "шпоры", так и "канониры". Сначала Ивоби выкрутил в дальнюю девятку, а Льорис круто перевел сферу на угловой, затем – фантастический двойной сейв выполнил Лено. Немецкий кипер продемонстрировал чудеса реакции, потянув два подряд удара от Эриксена и Сиссоко с близкого расстояния. Датчанин после провала бороны Арсенала не забил с линии вратарской.

В начале второго тайма команды обменялись еще двумя супермоментами. На 53-й минуте фирменная быстрая атака "пушкарей" завершилась неточным ударом Ляказетта метров с шести. А вот Тоттенхэм почти мгновенно ответил стандартом, после которого едва не отличился Алдервейрелд. Бельгийский защитник, оказавшись первым на отскоке, попал в боковую сетку.

С целью усиления атаки Эмери выпустил Обамеянга вместо Ляказетта, а Почеттино дал шанс Ламеле, который заменил Ваньяму. Аргентинец мог забивать на 66-й минуте ударом с линии штрафной, когда мяч просвистел рядом с дальней стойкой ворот Лено. Однако "шпоры" сумели сравнять счет после явной ошибки арбитров. На 74-й минуте Кейн повалился на газон в штрафной гостей после толчка со стороны Мустафи, а рефери без колебаний указал на "отметку". Английский снайпер легко развел Лено и мяч по разным углам, но повтор показал, что во время стандарта Кейн находился в явном офсайде.

