Тоттенхэм официально объявил об аренде португальского опорника Жоау Палиньи из Баварии до конца сезона 2025/26. Соглашение предусматривает опцию полноценного выкупа 30-летнего хавбека следующим летом за 30 миллионов евро.

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Палинья возвращается в АПЛ после года в Бундеслиге, где так и не смог закрепиться в основе мюнхенцев. В Баварии Палинью подписали из Фулхэма в 2024 году за 56 миллионов евро, однако ожиданий он не оправдал. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, но лишь 10 из них – в стартовом составе.

Отметим, что Палинья провел за сборную Португалии 34 матча, приняв участие в Евро-2020 и Евро-2024, а также сыграл на Чемпионате мира 2022 года. В июне он был в составе сборной Португалии, которая выиграла Лигу наций.

Интересно, что уже на этой неделе Палинья может сыграть против своего экс-клуба – Тоттенхэм встретится с Баварией в товарищеском матче на Альянц Арене.

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